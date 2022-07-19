У першій половині липня спостерігається зниження темпів експорту продукції АПК на 3%

Україна з 1 до 15 липня цього року експортувала 1,2 млн тонн продукції АПК, що на 3% менше порівняно з показниками за 1-15 червня 2022 року, повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За її даними, нарощувати експорт країні не дозволяє подорожчання логістики, переважно за рахунок збільшення тарифів АТ "Укрзалізниця" на 70% із 1 липня; насичення агропродукцією внутрішнього ринку ЄС із початком збирання нового врожаю; обмеження логістики через порти ЄС на тлі початку приймання європейськими країнами власного врожаю для подальшого експорту.

Уточнюється, що за 1-15 липня Україна наростила експорт зернових культур на 3% порівняно з першою половиною червня 2022 року – до 670 тис. тонн, але скоротила постачання олійних культур до 274 тис. тонн (-14%), рослинних олій – до 121 тис. тонн (-11%), макухи та шроту - 74 тис. тонн (-2%).

УКАБ уточнив, що основними країнами-імпортерами української продукції АПК у першій половині липня стали Румунія (31% українського агроекспорту), Туреччина (17%), Польща (11%), Болгарія (9%), Угорщина (7%).

Як повідомлялося, у травні український міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що вже в червні логістика вітчизняної сільгосппродукції через Румунію може ускладнитися і сповільнитися, коли до морпортів цієї країни почне надходити новий урожай румунської, сербської, угорської та болгарської озимої пшениці та ячменю.