Керівник ФДМ: ОГХК – найбільш реальний великий об'єкт для продажу до завершення воєнного стану

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) залишається єдиним привабливим великим об'єктом для продажу і в період воєнного стану, його приватизація на прозорому приватизаційному аукціоні інституційному інвестору принесе багато переваг, вважає в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова.

"Окрім ОГХК, із великих об'єктів неможливо все одно нічого продати до повного завершення воєнного стану... Я дуже хочу продати ОГХК на прозорому приватизаційному аукціоні інституційному інвестору якнайшвидше. З цією компанією постійно купа проблем, на жаль, оскільки багато "зацікавлених", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це, мабуть, єдине велике підприємство, яке постійно прибуткове в управлінні Фонду, що привертає до нього нездоровий інтерес.

"Хтось хоче повернутися в його управління, наприклад, це дві людини, які проходять у кримінальному провадженні НАБУ. Компанії, пов'язані з цими фігурантами, винні ОГХК приблизно $38 млн. Навколо підприємства майже постійно якісь "бойові дії", – зазначила Батова, уточнивши, що про всі такі факти повідомляє правоохоронні органи.

Вона нагадала, що вже декілька років різні особи постійно порушують питання необхідності створити вертикально інтегрований державний титановий холдинг, де зосередити ОГХК, ЗТМК і "Сумихімпром".

"Моя думка: кожна людина, яка намагається просунути цю ідею, 100% корупціонер. Держава має продати у приватну власність 100% акцій цих підприємств, щоб нарешті зупинити всі спроби корупційного впливу на них. І продавати їх доцільно окремо, оскільки це різні бізнеси й у них різний план розвитку та масштабування", – наголосила керівник Фонду.

Вона додала, що підприємства потребують інвестицій та приватного власника, а не чиїхось інтересів, які намагаються взяти під контроль державну власність для "націоналізації збитків та приватизації прибутку".

Говорячи про поточну роботу ОГХК, Батова повідомила, що з початку війни з'явилося багато проблем із логістикою, але нині менеджмент вирішує їх, товар іде через декілька портів у Румунії та Польщі. За її словами, вдалося також вивезти до закордонного порту та частково імпортувати до США 20 тис. тонн ільменіту ОГХК з одного з портів, де вони застрягли на початку війни, а ще 20 тис. тонн перевозять наразі.

Керівник Фонду уточнила, що зміна менеджменту ОГХК після війни була пов'язана з помилковим рішенням зупинити Вільногірський ГМК, що вимило обігові кошти та поставило підприємство у дуже скрутне становище, а також необхідністю поставити антикризовий менеджмент. Вона додала, що під час ротації також було зменшено кількість членів правління з семи до п'яти та скорочено їх винагороду на воєнний час.

"Але я вдячна менеджменту за те, що він показав хороший результат за 2021 рік: чистий дохід від реалізації 4,6 млрд грн та прибуток 1,5 млрд грн, нараховано дивідендів 206,9 млн грн", - наголосила водночас Батова.

Говорячи про можливість приватизації інших великих об'єктів під час воєнного стану, в.о. голови Фонду припустила, що початок комерційного експорту електроенергії до Європи може підвищити інтерес до "Центренерго".

Водночас основною проблемою цього об'єкта є його збитковість за нинішньої моделі енергоринку.

"Якщо у "Центренерго" собівартість електроенергії за роботи на вугіллі, переважно українського виробництва, 3,22 грн за 1 кВт, то у "атомки" - 70-90 коп. А на іноземному вугіллі собівартість електроенергії буде ще вищою і може доходити до 7 грн, ринкова ціна електроенергії на ринку на добу вперед не доходить навіть до собівартості електроенергії на "Центренерго", щоб покрити хоча б витрати, не кажучи вже про прибуток", - констатувала Батова.

Крім того, "Центренерго" не може виходити і торгувати з усіма на загальному ринку, "Укренерго" розраховується за постачання на балансувальному ринку з відтермінуванням платежу у вісім місяців, держава інвестицій як акціонер не дає, а кредит узяти неможливо через старі борги, доповнила вона перелік проблем.

За словами керівника ФДМ, нині Міненерго та регулятор НКРЕКП разом з іншими органами влади та експертами працюють над тим, щоб змінити правила ринку та ліквідувати цю проблему, знайти інші шляхи вирішення.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структури Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а згодом - на ПрАТ.

ОГХК реалізує продукцію більше ніж до 30 країн світу і є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.