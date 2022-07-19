Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Російські окупанти 18 липня 2022 року насильно відібрали у двох працівників Запорізької АЕС перепустки і, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду та в радіаційну зону блоку №2 ЗАЕС, повідомило ДП "НАЕК" у вівторок.

"На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вкотре порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження", - поінформували в НАЕК.

Як пояснили в "Енергоатомі", окупанти порушили всі встановлені норми та процедури проходження та перебування у радіаційній зоні.

"Не було ні спеціального одягу, ні передбачених попередніх процедур перебування у ній (у зоні – ІФ)", - зазначили атомники.

У результаті окупанти могли, зокрема, рознести на одязі радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.

"Більше того, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести і залишити там: зброю, вибухівку тощо. Це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!" - наголосили в компанії.

"Енергоатом" в установленому порядку поінформує МАГАТЕ та інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки, резюмували НАЕК.