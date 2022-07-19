Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

Українському агросектору необхідно додатково 80-90 млрд грн фінансування з боку держави для виконання осінньо-польових робіт, повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун.

Як повідомляється на її сайті, допомогу у завершенні жнив та старті осінньої посівної кампаній держава може надати різними способами: провести державні інтервенції для викупу частини врожаю чи допомогти аграріям зі зберіганням зерна.

"Аграріям важко працювати, особливо тим, хто господарює біля фронту. Багато земель окуповано, а по прилеглих територіях постійно гатять із артилерії, тому робота припиняється. З тих областей, з яких окупанти пішли, багато хто з аграріїв не сіяли через те, що залишились заміновані поля, втрачено техніку та обладнання. Масштаби збитків для агросектору великі і вони досі не підраховані", - наводить ВАР слова Дикуна.

Він також нагадав про блокування українських морських портів військами РФ, унаслідок чого майже 20 млн тонн торішнього врожаю зберігається на складах замість того, щоб бути експортованим. Це створює низку проблем для АПК: аграрії не мають грошей, бо не реалізований врожай, немає фінансування для повноцінного збирання врожаю, виплати заробітних плат та можливості обслуговувати господарство.

"Для нормальної роботи агросектору потрібна стабільність та можливість продавати продукцію. Агроспільнота сподівається, що держава знайде гроші для підтримки фермерів. Далі потрібно перемагати ворога та розблоковувати порти", - підсумував Дикун.