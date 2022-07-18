НБУ презентував пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина"

Національний банк України презентував другу пам'ятну монету із серії "Безсмертна моя, Україно", створену протягом розв’язаної Росією повномасштабної війни в Україні під назвою "Ой у лузі червона калина", присвячену однойменній пісні, повідомила пресслужба регулятора.

Монету номіналом 10 грн виготовлено зі срібла із запланованим тиражем до 5 тис. шт., зокрема до 2,5 тис. шт випуску 2022 року . Монету номіналом 5 грн виготовлено із нейзильберу із запланованим тиражем до 250 тис. шт., зокрема до 75 тис. шт. - 2022 року випуску.

Над монетою працювали художник Дмитро Кривоніс, скульптори Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

На її аверсі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець та сучасний воїн ЗСУ – піднімають калину, крона якої нагадує контури меж нашої Батьківщини. На реверсі монет у центрі зображено гілку з листям та ягодами калини.