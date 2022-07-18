Економіка

13:32 18.07.2022

ФДМ пропонує продати "Центренерго" з шахтами одним лотом замість створення вертикально інтегрованої компанії

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ФДМ пропонує продати "Центренерго" з шахтами одним лотом замість створення вертикально інтегрованої компанії

Фонд державного майна (ФДМ) України пропонує продати ПАТ "Центренерго" разом із державними шахтами одним лотом, для чого домагається відповідних змін у законодавстві, повідомила його керівник Ольга Батова.

"Потрібно зробити невелику зміну до закону, щоб ми мали право продавати одним лотом (пулом) кілька об'єктів, і таким чином ми просто виставимо одним лотом "Центренерго" та шахти", – сказала Батова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", зазначивши , що норму про продаж одним пулом кількох об'єктів Фонд додав до законопроєкту №4572 про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна, ухвалений 15 липня у першому читанні.

Водночас вона назвала помилковим рішення об'єднати ПАТ "Центренерго" із шахтами у вертикально інтегровану компанію для подальшого продажу.

"Два роки тому було прийнято рішення зробити вертикально інтегровану компанію, об'єднавши "Центренерго" та шахти, і потім саме її виставити на приватизацію. Але, на мою думку, рішення було помилковим, бо на всіх шахтах – борги, арешти, а у "Центренерго" "- інші акціонери, кредитори, дебітори. Шахти є державними підприємствами, а "Центренерго" акціонерним товариством", - пояснила глава ФДМУ.

За її словами, процес об'єднання в одну юридичну особу цих об'єктів – це тривала процедура, пов'язана із великими ризиками, зокрема, "ризиком включити у вертикально інтегровану компанію якусь зайву шахту, яка б просто вбила бізнес".

Водночас, на її думку, продаж кількох об'єктів одним лотом надасть можливість коригувати умови приватизації залежно від інтересу інвесторів.

"А так можна буде виставити на аукціон "Центренерго" з п'ятьма шахтами. Не буде продаватися - приберемо одну шахту і продамо з чотирма. Це дуже зручний механізм. Так можна продавати готелі, щоб це було цікавіше інвестору, оскільки мережевий гравець навряд чи захоче купити один об'єкт", – зазначила Батова.

Вона також висловила припущення, що "Центренерго" може бути продано серед великих об'єктів до повного завершення воєнного стану поряд із Об'єднаною гірничо-хімічною компанією.

"Можливо ще "Центренерго", оскільки зараз, з урахуванням відкриття продажу електроенергії на експорт, це буде цікавіший об'єкт", - зазначила глава приватизаційного відомства.

Теги: #фдм #центренерго

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