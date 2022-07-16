Економіка

15:33 16.07.2022

Євробонди України після обвалу в понеділок-середу в четвер-п'ятницю подорожчали в середньому на 14,5% на словах МВФ про їх акуратне обслуговування

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Євробонди України після обвалу в понеділок-середу в четвер-п'ятницю подорожчали в середньому на 14,5% на словах МВФ про їх акуратне обслуговування

Українські єврооблігації до 13 квітня подешевшали до нового історичного мінімуму, а в четвер-п'ятницю подорожчали в середньому на 14,5% на словах представника МВФ, що у Фонді очікують продовження Україною акуратного обслуговування свого держборгу.

За інформацією Bloomberg, за перші три дні тижня ціни українських паперів впали в середньому на 20%, зокрема реагуючи на зроблену 11 липня пропозицію НАК "Нафтогаз України" відстрочити всі платежі і погашення своїх єврооблігацій на два роки.

За облігації з погашенням в 2024-2033 роках давали всього від 16,5% до 18,2% від номіналу. "Найкоротші" облігації з погашенням на початку вересня 2022 року подешевшали найбільше – на 10,5 процентного пункту (п.п.), до 37,3% від номіналу, а папери з погашенням у вересні 2023 року впали в ціні до 25,1% від номіналу.

Однак висловлена в четвер позиція МВФ дала змогу помітно відіграти цей обвал. Зокрема, найбільше подорожчали єврооблігації-2022, майже повністю відігравши падіння – до 47% від номіналу. Щоправда, з урахуванням близькості терміну погашення це все одно відповідає прибутковості в 924% річних.

Щодо паперів з погашенням в 2024-2033 роках, то тепер вони котируються в діапазоні 19% - 20,2% від номіналу порівняно з 20,9-22,5% тиждень тому.

Їх прибутковість на кінець п'ятниці становила від 115,1% річних за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2024 року до 57,5% за єврооблігаціями - 2027 і до 41,4-40,3% річних за "найдовшими" паперами з погашенням в 2032-2033 роках.

Облігації в євро з погашенням в 2026 році котирувалися наприкінці тижня за ставкою 73,5%, в 2030 році – 38,3% річних.

Частково відіграли падіння за четвер-п'ятницю і ВВП-варанти - до 23,5% від номіналу з 21,9% в середу, проте це все одно нижче рівня минулого тижня – 25,6% і набагато нижче 38,8%, які за них давали ще на початку червня.

Теги: #україна #єврооблігації

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