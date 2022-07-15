Латвія посилила правила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

Сейм Латвії вніс поправки до закону "Про акцизи", спрямовані на скорочення переміщення фізичних осіб через кордон Білорусі та Росії за підакцизними товарами, повідомив портал латвійського радіо та телебачення.

"Досі дозволялося вивозити через кордон підакцизні товари для власного споживання раз на тиждень. Поправка продовжила цей період до одного разу на 30 днів. Як пояснюється в супровідному документі до поправок, зміни були внесені для того, щоб громадяни Латвії не могли їздити до Росії та Білорусі для придбання певних підакцизних товарів з урахуванням геополітичної ситуації", - йдеться у повідомленні.

До товарів, яких стосуватимуться обмеження, входять тютюнові вироби, алкогольна продукція, паливо, моторні олії.