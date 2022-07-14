Економіка

07:20 14.07.2022

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

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Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Вартість квадратного метра на первинному ринку житла України в січні-липні 2022 року зросла на 11%, на вторинному - на 8%, повідомив "OLX Нерухомість".

"У січні середні ціни на "вторинці" в Україні були на рівні 17,6 тис. грн/кв. м, а в липні ця сума складає вже 19 тис. грн/кв. м. Якщо ж ви плануєте вкладати гроші в квартиру новобудови, середня вартість квадратного метра зараз коштуватиме 25,4 тис. грн/кв. м, а це на 2,5 тис. грн більше, ніж на початку року до війни", – зазначено у пресрелізі порталу.

За даними ресурсу, найдешевші квартири у новобудовах у липні пропонують в Івано-Франківській області (17,8 тис. грн/кв. м). Найбільш доступні ціни також у Хмельницькій (18,8 тис. грн/кв. м) та Сумській (19,5 тис. грн/кв. м) областях.

При цьому найвищі ціни на нові квартири зафіксовані у Київській (30,4 тис. грн/кв. м), Львівській (33,5 тис. грн/кв. м) та Дніпропетровській (33,6 тис. грн/кв. м) областях.

На вторинному ринку найвигідніші ціни за квадратний метр у липні пропонують у Сумській (13 тис. грн/кв. м), Дніпропетровській (16,3 тис. грн/кв. м) та Івано-Франківській областях (16,4 тис. грн/кв.м). Найдорожче житло на цьому сегменті – у Київській (34,7 тис. грн/кв. м), Львівській (27,4 тис. грн/кв. м), Вінницькій (24,7 тис. грн/кв. м) та Чернівецькій (24,6 тис. грн/кв. м) областях.

Так, середня вартість квадратного метра мебльованої квартири на вторинному ринку в липні-2022 складає 24,3 тис. грн/кв. м, тоді як у новобудові – 44,7 тис. грн./кв. м.

"Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з євроремонтом обійдеться в середньому в 27 тис. грн, у квартирі з косметичним ремонтом - 21,8 тис. грн. Якщо ж розглядати первинний ринок, то вартість квадратного метра в будинку з євроремонтом коштуватиме в середньому 36,3 тис. грн, з косметичним ремонтом — 26,6 тис. грн, а під чистове оздоблення — 25,8 тис. грн", – зазначено в пресрелізі.

При цьому найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первинного ринку житла є авторський проєкт. За даними порталу, вартість житла у такому разі становитиме 36,5 тис. грн/кв. м та 53,1 тис. грн/кв. м відповідно.

 

 

Теги: #україна #житло #вартість

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