Економіка

16:18 13.07.2022

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

2 хв читати
ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

У ЄС розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем, щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії, передає Bloomberg із посиланням на проєкт документа ЄС.

"Згідно з проєктом документа, в Європейській комісії вважають, що є значний ризик того, що Москва різко й в односторонньому порядку зупинить постачання палива цього року. Щоб до цього підготуватися, комісія планує рекомендувати додаткові заходи, які блоку слід розглянути, щоб обмежити споживання газу", - пише агентство.

"Проєкт містить поради країнам-членам ЄС, які включають таке: перехід на інші види палива і в промисловості, і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження й обов'язкові обмеження на період готовності до кризи", - зазначає Bloomberg.

Водночас наголошується, що зміст документа може бути змінено до його ухвалення, запланованого на 20 липня.

"Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання", - наводить агентство витяги з проєкту документа Єврокомісії.

У ньому наголошується, що вжиті заздалегідь спільні заходи ЄС "знизять необхідність можливого та більш болючого скорочення попиту взимку".

Згідно з текстом ЄК, який має агентство, обсяги постачання російського газу до ЄС наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016-го до 2021 року.

Bloomberg пише, що скорочення постачання газу з Росії торкнулося 12 держав - членів союзу.

Теги: #газ #поставки #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 13.07.2022
ЄС суворо контролює військове обладнання, що поставляється в Україну – представник ЄС Стано

ЄС суворо контролює військове обладнання, що поставляється в Україну – представник ЄС Стано

17:45 13.07.2022
Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

17:03 13.07.2022
Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

16:45 12.07.2022
Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

12:30 12.07.2022
Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії надати EUR1 млрд першого траншу нового макрофіну для України

Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії надати EUR1 млрд першого траншу нового макрофіну для України

17:46 11.07.2022
Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

16:47 11.07.2022
Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

16:03 11.07.2022
Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

14:47 11.07.2022
Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

14:09 11.07.2022
"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

ОСТАННЄ

Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

Бізнес-омбудсмен очікує від Плану відновлення України чіткіших акцентів на створенні сприятливого бізнес-середовища

РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

У Волинській області будується сухий порт для експорту агропродукції – голова ОВА

Мінсільгосп США у липні зменшив на 2 млн тонн оцінку врожаю пшениці в Україні у 2022/2023 МР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА