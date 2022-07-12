Економіка

20:02 12.07.2022

Уряд Швеції надіслав ще майже 1,7 млрд грн на спецрахунок НБУ для армії

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Уряд Швеції надіслав ще майже 1,7 млрд грн на спецрахунок НБУ для армії

Уряд Швеції направив на спецрахунок Національного банку України (НБУ) для допомоги Збройним силам України 577,7 млн шведських крон або майже 1,7 млрд грн, повідомила пресслужба Нацбанку у вівторок у фейсбуці.

Згідно з інформацією, Швеція в березні вже перерахувала на спецрахунок 500 млн шведських крон (1,5 млрд грн в еквіваленті).

Загалом станом на 12 липня Нацбанк відправив з рахунку 17,7 млрд грн на потреби військових, а залишок на рахунку склав 1,9 млрд грн.

На потреби Нацгвардії НБУ перерахував 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, Міністерства оборони – 13,402 млрд грн, Держприкордонслужби – 980,2 млн грн, Держслужби з надзвичайних ситуацій – 18,3 млн грн.

Крім того, залишок на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, становив 99 млн грн. в еквіваленті, а перераховано з нього було 511 млн грн.

Національний банк 24 лютого відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA843000010000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

НБУ уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

 

 

Теги: #україна #допомога #швеція

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