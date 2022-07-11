Економіка

18:06 11.07.2022

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

1 хв читати
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

Російські окупанти влаштували чергову провокацію на Запорізькій АЕС, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Російські військові силою змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста з представником Росатому і в супроводі озброєних солдатів до блочного щита управління одного з енергоблоків атомної станції та інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони мають намір організувати зйомки та примушувати український персонал до участі у пропагандистських інтерв'ю", - повідомляє "Енергоатом" у телеграмі.

"Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про одне з головних досягнень росії в цій війні - успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора", - заявляє НАЕК і наголошує, що "ЗАЕС залишається у сфері управління НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ", а "відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде направлена до міжнародних органів безпеки АЕС".

 

Теги: #енергоатом #провокація #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 10.07.2022
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

17:51 08.07.2022
Країни-учасниці міжнародної конференції МАГАТЕ вимагають від РФ вивести війська із ЗАЕС та окупованої території України

Країни-учасниці міжнародної конференції МАГАТЕ вимагають від РФ вивести війська із ЗАЕС та окупованої території України

21:20 01.07.2022
"Енергоатом" відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ

"Енергоатом" відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ

14:48 30.06.2022
Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

13:14 30.06.2022
Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

14:00 29.06.2022
Російські окупанти продовжують репресії проти працівників ЗАЕС, які не хочуть ставати колаборантами – голова ОВА

Російські окупанти продовжують репресії проти працівників ЗАЕС, які не хочуть ставати колаборантами – голова ОВА

13:09 29.06.2022
Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

12:49 26.06.2022
Російські окупанти зміцнюють оборонні позиції в Енергодарі біля Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Російські окупанти зміцнюють оборонні позиції в Енергодарі біля Запорізької АЕС - "Енергоатом"

07:07 13.06.2022
Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

10:57 07.06.2022
Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

Україна отримає $ 1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Експорт української електрики та продовольства може пом'якшити кризу в Європі – Зеленський у парламенті Словенії

Україна до кінця 2022 року наростить експорт електроенергії до Європи до 800 МВт – радник глави Міненерго

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

ОСТАННЄ

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 98 тис. будинків у Донецькій та Дніпропетровській областях

Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

Продаж будматеріалів під час війни знизився, зросли категорії продуктів, спортивного одягу, дитячих товарів – "Епіцентр"

Ексглава НБУ Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд

Рада збільшила за рахунок позик витрати держбюджету на 81 млрд грн, зокрема для програми "5-7-9%" і підтримки фермерів

Україна отримає $ 1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Грошове утримання військовослужбовців у червні становило майже третину видатків держбюджету України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА