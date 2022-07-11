Економіка

15:06 11.07.2022

"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 98 тис. будинків у Донецькій та Дніпропетровській областях

2 хв читати
"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 98 тис. будинків у Донецькій та Дніпропетровській областях

Аварійно-відновлювальні бригади енергохолдингу "ДТЕК" з 4 до 10 липня відновили електропостачання для 98 тис. будинків у 131 населеному пункті Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених унаслідок бойових дій, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

Зокрема, на Донеччині світло повернули до 96 тис. будинків.

"Через артилерійські та авіабомбардування щодня пошкоджується інфраструктура електромереж у Донецькій області. Близько 20 бригад "ДТЕК" щодня працюють, щоб електропостачання було стабільним. У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться щодня ремонтувати зруйновану ворожими ракетами інфраструктуру мереж", - йдеться у документі.

Триває також регулярний обстріл Криворізького району Дніпропетровської області. Зокрема, за минулий тиждень ремонтникам "ДТЕК" вдалося повернути світло до понад 2 тис. будинків.

"У деякі будинки через регулярні обстріли світло повертали по кілька разів на тиждень", - поінформували в компанії.

Загалом з початку повномасштабної війни на території України енергетики повернули світло більш ніж 3 млн будинків. З них понад 2 млн - на Донеччині, майже 600 тис. - на Київщині, 270 тис. - у Києві, 27 тис. - на Одещині та 40 тис. - на Дніпропетровщині.

"Електромонтери "ДТЕК" вже 136 діб разом із лікарями, волонтерами, постачальниками необхідних харчових продуктів та ліків роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - зазначили в енергохолдингу.

На Київщині енергетики планують відновлення нормальної схеми електроживлення районів, що постраждали від бойових дій. За попередніми підрахунками, відновлення мереж Київської області до рівня якості та надійності електропостачання довоєнного часу вимагатиме інвестицій у розмірі близько 1 млрд грн.

Як пояснили у "ДТЕК", з них понад 300 млн грн компанія вже інвестувала у повернення світла мешканцям Київської області у максимально короткі терміни.

Водночас відновлення резервних джерел живлення для забезпечення надійного електропостачання міст та сіл потребує орієнтовних додаткових 600-700 млн грн інвестицій у перспективі 2022-2023 років.

"Компанії необхідна підтримка держави та міжнародних партнерів у розмірі близько 1 млрд грн для того, щоб повноцінно відновити інфраструктуру мереж та розвивати її відповідно до плану та потреб мешканців області", - наголосили в енергохолдингу.

Теги: #електропостачання #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 05.07.2022
"ДТЕК Донецькі електромережі" у червні повернув світло понад 765 тис. сімей у Донецькій області

"ДТЕК Донецькі електромережі" у червні повернув світло понад 765 тис. сімей у Донецькій області

13:01 01.07.2022
ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

12:48 27.06.2022
"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 54,5 тис. сімей у Донецькій області

"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 54,5 тис. сімей у Донецькій області

15:52 24.06.2022
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

16:56 21.06.2022
"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

19:32 15.06.2022
"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

15:03 13.06.2022
"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання 440 тис. сімей у Донецькій і Дніпропетровській областях

16:31 10.06.2022
Відновлено електропостачання спального району Харкова, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів

Відновлено електропостачання спального району Харкова, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів

16:25 06.06.2022
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 149 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 149 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях

11:37 03.06.2022
"ДТЕК Київські електромережі" у травні відновило електропостачання майже 200 тис. сімей Києва, що залишилися без електрики через аварії

"ДТЕК Київські електромережі" у травні відновило електропостачання майже 200 тис. сімей Києва, що залишилися без електрики через аварії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

Україна отримає $ 1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Експорт української електрики та продовольства може пом'якшити кризу в Європі – Зеленський у парламенті Словенії

Україна до кінця 2022 року наростить експорт електроенергії до Європи до 800 МВт – радник глави Міненерго

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

ОСТАННЄ

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

Продаж будматеріалів під час війни знизився, зросли категорії продуктів, спортивного одягу, дитячих товарів – "Епіцентр"

Ексглава НБУ Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд

Рада збільшила за рахунок позик витрати держбюджету на 81 млрд грн, зокрема для програми "5-7-9%" і підтримки фермерів

Україна отримає $ 1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Грошове утримання військовослужбовців у червні становило майже третину видатків держбюджету України

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову був близьким до $1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА