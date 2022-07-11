"ДТЕК" за минулий тиждень відновив електропостачання для 98 тис. будинків у Донецькій та Дніпропетровській областях

Аварійно-відновлювальні бригади енергохолдингу "ДТЕК" з 4 до 10 липня відновили електропостачання для 98 тис. будинків у 131 населеному пункті Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених унаслідок бойових дій, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

Зокрема, на Донеччині світло повернули до 96 тис. будинків.

"Через артилерійські та авіабомбардування щодня пошкоджується інфраструктура електромереж у Донецькій області. Близько 20 бригад "ДТЕК" щодня працюють, щоб електропостачання було стабільним. У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться щодня ремонтувати зруйновану ворожими ракетами інфраструктуру мереж", - йдеться у документі.

Триває також регулярний обстріл Криворізького району Дніпропетровської області. Зокрема, за минулий тиждень ремонтникам "ДТЕК" вдалося повернути світло до понад 2 тис. будинків.

"У деякі будинки через регулярні обстріли світло повертали по кілька разів на тиждень", - поінформували в компанії.

Загалом з початку повномасштабної війни на території України енергетики повернули світло більш ніж 3 млн будинків. З них понад 2 млн - на Донеччині, майже 600 тис. - на Київщині, 270 тис. - у Києві, 27 тис. - на Одещині та 40 тис. - на Дніпропетровщині.

"Електромонтери "ДТЕК" вже 136 діб разом із лікарями, волонтерами, постачальниками необхідних харчових продуктів та ліків роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - зазначили в енергохолдингу.

На Київщині енергетики планують відновлення нормальної схеми електроживлення районів, що постраждали від бойових дій. За попередніми підрахунками, відновлення мереж Київської області до рівня якості та надійності електропостачання довоєнного часу вимагатиме інвестицій у розмірі близько 1 млрд грн.

Як пояснили у "ДТЕК", з них понад 300 млн грн компанія вже інвестувала у повернення світла мешканцям Київської області у максимально короткі терміни.

Водночас відновлення резервних джерел живлення для забезпечення надійного електропостачання міст та сіл потребує орієнтовних додаткових 600-700 млн грн інвестицій у перспективі 2022-2023 років.

"Компанії необхідна підтримка держави та міжнародних партнерів у розмірі близько 1 млрд грн для того, щоб повноцінно відновити інфраструктуру мереж та розвивати її відповідно до плану та потреб мешканців області", - наголосили в енергохолдингу.