Кабмін постановою №722 спростив старт будівництва та запровадив принцип мовчазної згоди

Постанова Кабінету Міністрів №722 "Деякі питання здійснення дозвільних і реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану" значно спрощує старт будівництва та введення в експлуатацію, повідомила пресслужба Конфедерації будівельників України (КСУ) агентству "Інтерфакс-Україна".

"В умовах військової економіки роль держави зазвичай значно зростає. Але щоб стати сильною і успішною, держава має довіряти своїм громадянам, враховувати їхній ініціативний потенціал і спиратися на їхнє бажання долучитися до відновлення країни. Спрощення процесів отримання дозвільних документів, передбачене цією постановою, не лише стимулює замовників, будівельників і всю галузь, а й робить взаємодію держави, бізнесу та громадян максимально ефективною", - прокоментував президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Згідно з ухваленим 24 червня документом, крім повернення обумовлених законом термінів надання адміністративних послуг, запроваджується також механізм мовчазної згоди.

Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочинати проєктування об'єкта без них, із подальшим отриманням дозволу на будівництво.

Принцип мовчазної згоди також запроваджується для об'єктів і на територіях культурної спадщини: якщо протягом передбачених законом 30 днів проєкт не отримує резолюції від відповідного органу охорони культурної спадщини, то замовник може діяти без цього погодження або дозволу.

При цьому заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська наголосила, що ці рішення прийняті для того, щоб стимулювати та прискорити процеси будівництва й усунути моменти, які можуть ці процеси гальмувати, але це не означає, що замовник зможе порушувати чинне законодавство.

"Проєктування все одно здійснюється відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні та обмежень у використанні земель, а також згідно з Державними будівельними нормами, де прописано всі питання міцності, надійності, пожежної безпеки, інклюзивності тощо", - наводить її слова пресслужба КСУ.

Козловська наголосила, що спрощення не означає відсутності контролю: Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видасть дозвіл лише за наявності позитивного звіту за результатами експертизи проєкту та розгляду проєктної документації.

Крім того, ухвалені зміни дадуть змогу прискорити та спростити введення в експлуатацію вже готових об'єктів житлового будівництва. Зокрема, в умовах воєнного стану дозволено відкладати роботи з благоустрою території та оздоблення фасадів.

"Таке зобов'язання (благоустрій та оздоблення фасадів) у забудовника залишається", - підтвердив голова ДІАМ Семен Кривонос, якого цитує пресслужба КБУ.

За його словами, нині багато людей на фронті, багато поїхали, складно знайти працівників, розірвано логістичні ланцюжки тощо. "В такій ситуації, щоб швидше отримати сертифікат і надати право власності інвесторам, які купили квартири, важливо прийняти об'єкт в експлуатацію і надати можливість зробити це законно і якнайшвидше, при цьому залишивши зобов'язання забудовника виконати передбачені проєктом роботи з благоустрою", - пояснив він.

Постанова також спрощує процеси будівництва невеликих індивідуальних житлових будинків. Із залученням архітектора, який проєктує будівлю з дотриманням усіх норм, спорудження будинку площею до 500 кв. м буде можливим без отримання будівельного паспорта, зазначено в повідомленні.

"Ми маємо продовжити шлях максимального сприяння будівництву в Україні. Уряд готує нові кроки в цій сфері, які, я переконаний, позитивно сприймуть і будівельний ринок, і всі громадяни", - наголосив Кривонос.