Експорт української електрики та продовольства може пом'якшити кризу в Європі – Зеленський у парламенті Словенії

Президент України Володимир Зеленський закликав забезпечити експорт до Європи українських товарів і послуг, що допоможе пом'якшити удар, завданий економіці континенту російською агресією.

"Росія розпочала широкомасштабний наступ на Європу з України тому, що в Росії розуміють значення України для європейського проєкту. Росія неминуче програє, тому що Європу не розколоти, не розділити на частини, як це було раніше", - сказав він, виступаючи у п'ятницю через відеозв'язок у парламенті Словенії.

"У Москві кажуть, що вони не вороги Європи. Але Росія вдарила по європейцях газовою кризою. Вони намагаються, щоб європейські газові сховища залишилися напередодні зими незаповненими. Росія довела газові ціни в Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання. Це спричинило катастрофічну інфляцію", - зазначив він.

За словами Зеленського, "Росія готує й інший удар – міграцію. Коли російський флот заблокував наші порти, це було свідоме рішення проти всіх у світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви бачите наслідки, але це лише початок".

"Без нашого продовольства не вдасться стабілізувати продовольчий ринок. Якщо в Африці й Азії буде голод, то ви побачите на території Євросоюзу нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів", - зауважив президент.

Зеленський сказав, що імпорт української електроенергії допоможе пом'якшити енергетичну кризу в Європі. "В нас профіцит електроенергії, навіть зараз, коли російські мародери вивозять із районів України сонячні електростанції та своїми діями суттєво обмежили нашу вугільну генерацію", - зазначив він.

"Ми можемо збільшити експорт у 10 і більше разів, і це дасть змогу замістити українською електрикою суттєву частину імпорту російського газу. Всі європейські сусіди України можуть отримати завдяки українській електриці нову енергетичну стабільність і зниження енергоцін у Європі", - заявив Зеленський.

Він нагадав про газові сховища України – найбільш зручні для нашого регіону, які здатні посилити європейський газовий ринок і зробити Євросоюз більш підготовленим для проходження зимових сезонів.

"Разом із нашими партнерами в ЄС ми створюємо нові маршрути експорту продовольства", - сказав Зеленський. Колосальні можливості з'являються від інтеграції нашої країни до цифрового ринку ЄС, додав президент.

"Щоб пройти до вас, вони мають пройти нас. Тому кожен у Європі зацікавлений, щоб Україна перемогла", - заявив Зеленський.