Економіка

17:28 08.07.2022

Рада має намір зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців

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Рада має намір зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців

Верховна Рада має намір зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців.

Відповідний законопроєкт №5795 про внесення змін до законів про використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні 240 народних депутатів підтримали у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів про зайнятість населення та правовий статус іноземців і осіб без громадянства.

Документ передбачає удосконалення процедури видачі (відмови у видачі) або продовження (відмови у продовженні) дії дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, зміни до законів створять рівні умови оплати праці і для громадян України, і для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Ухвалення законопроєкту надасть правові підстави для використання праці іноземців і осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України.

Документ також передбачає безоплатну видачу дубліката дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства у разі втрати чи пошкодження раніше виданого дозволу, термін дії якого ще не закінчився.

Теги: #іноземці #зарплати

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