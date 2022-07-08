Україна до кінця 2022 року наростить експорт електроенергії до Європи до 800 МВт – радник глави Міненерго

Україна до кінця поточного року зможе наростити експорт електроенергії до Європи до 800 МВт зі стартових 100 МВт на початку липня, повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль у п'ятницю на конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом".

Вона зазначила, що поточний рівень експорту поки що дуже незначний, враховуючи, що потужності України з експорту становлять 2 ГВт.

За її словами, частково нарощування експорту стримують терміни постачання компанією Siemens статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності (STATCOM) – майже рік, проте нині обговорюють можливість виконання їх функцій за рахунок батарей.

Загалом Зеркаль зазначила, що експорт української електроенергії до ЄС наразі вкрай цікавий завдяки наявній великій премії, що підтверджує участь в аукціонах 20 компаній.

Вона додала, що Україні ще доведеться поборотися за місце на ньому, але останні здобутки показують, що це можливо. У перспективі експорт української електроенергії може забезпечувати 2-3% від ВВП країни, вважає радниця глави Міненерго.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. Оператори систем передачі Континентальної Європи на початку червня дали ствердну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення комерційного експорту електроенергії з України.

ENTSO-E 27 червня погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Першим напрямком постачання стала Румунія, імпорт-експорт е/е до якої на 100 МВт стартував із 30 червня, а 5 липня "Укренерго" оголосила добові аукціони з 50МВт до Румунії та Словаччини.