Економіка

20:22 06.07.2022

Світовий банк має намір допомогти агросектору та підготовці до зими в Україні

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Світовий банк має намір допомогти агросектору та підготовці до зими в Україні

Допомога агросектору України зі зберіганням та вивезенням урожаю та новою посівною, а також участь у підготовці країни до майбутнього складного через війну опалювального сезону - серед головних пріоритетів Світового банку, повідомив регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Два напрями, над якими ми працюватимемо, - це, по-перше, як допомогти аграріям… (по-друге) наближення зими. Це буде дуже важка зима для України, зокрема тому, що дуже багато пошкодженого житла", - сказав він журналістам на Конференції з відновлення України у Лугано.

Говорячи про агросектор, Банерджі зазначив, що йдеться про три підпроєкти. Перший - допомогти у зберіганні зерна в умовах завантаження вже наявних елеваторів, другий - розширити логістичні можливості для його вивезення, зокрема "Укрзалізницею", і третій - забезпечити аграріїв ліквідністю для майбутньої осінньої посівної.

Говорячи про підготовку до зими, регіональний директор зазначив, що банк готовий працювати з містами, щоб оцінити, що можна швидко зробити з точки зору ремонту житла та достатнього забезпечення енерго- та водопостачання, опалення.

"Це знову надзвичайний проєкт, над яким ми працюватимемо", - зазначив Банерджі, нагадавши про вже схвалений СБ проєкт із фінансування уряду для забезпечення ним виплат зарплат, пенсій та інших соціальних зобов'язань.

Він додав, що велике занепокоєння викликає стан медицини в умовах війни. "Тож це ще один напрям, який ми розглянемо", - сказав представник Світового банку.

Водночас він утримався від будь-яких оцінок можливої суми цих проєктів.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з представниками Світового банку в Лугано, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив про попередню домовленість про виділення $200 млн.

Теги: #допомога #сб #напрям

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