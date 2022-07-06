Глава Єврокомісії констатувала зниження залежності Європи від російських енергоносіїв

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила про скорочення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

"Ми віддаляємося від РФ, щоб звернутися до надійних джерел, що викликають довіру", - сказала глава ЄК у середу на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Вона навела дані, згідно з якими, починаючи з березня імпорт енергії в ЄС з різних країн, за винятком Росії, зріс на 75% порівняно з 2021 роком. Ввезення ЗПГ із США до ЄС майже потроїлося.

Фон дер Ляєн додала, що середньомісячний імпорт газу трубопроводами з Росії зменшився на 33% порівняно з минулим роком. "Тобто ми досягаємо прогресу відповідно до наших побажань", - констатувала голова ЄК.