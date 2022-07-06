ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

Державний ПриватБанк (Київ) з 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, повідомила пресслужба банку у вівторок увечері.

Згідно з повідомленням, насамперед ринковий курс буде встановлено для конвертації картками, зокрема для зняття готівки та переказів у гривні в Україні з валютних карток, а також для всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях з огляду на ринкову ситуацію, нормативні документи регулятора, підтримку цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - ідеться у повідомленні.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 квітня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (592,38 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в країні.