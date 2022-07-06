Економіка

07:13 06.07.2022

ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

1 хв читати
ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

Державний ПриватБанк (Київ) з 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, повідомила пресслужба банку у вівторок увечері.

Згідно з повідомленням, насамперед ринковий курс буде встановлено для конвертації картками, зокрема для зняття готівки та переказів у гривні в Україні з валютних карток, а також для всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях з огляду на ринкову ситуацію, нормативні документи регулятора, підтримку цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - ідеться у повідомленні.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 квітня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (592,38 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в країні.

Теги: #приватбанк #курс #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 05.07.2022
Верховний Суд переніс на 16 серпня розгляд касації ПриватБанку щодо позбавлення права власності на готель "Мир"

Верховний Суд переніс на 16 серпня розгляд касації ПриватБанку щодо позбавлення права власності на готель "Мир"

21:25 29.06.2022
Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

19:47 29.06.2022
Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

17:37 29.06.2022
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

14:18 28.06.2022
З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

14:30 27.06.2022
Україна має домогтися політичного рішення із відшкодовування збитків інвесторам у російський борг лише після виплати репарацій - член наглядової ради ПриватБанку

Україна має домогтися політичного рішення із відшкодовування збитків інвесторам у російський борг лише після виплати репарацій - член наглядової ради ПриватБанку

17:43 21.06.2022
Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

20:18 18.06.2022
В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

19:11 16.06.2022
Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим - член Ради НБУ

21:46 15.06.2022
Верховний суд переніс на 29 червня розгляд справи про позбавлення ПриватБанку права власності на будинок у Дніпрі

Верховний суд переніс на 29 червня розгляд справи про позбавлення ПриватБанку права власності на будинок у Дніпрі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Луганська декларація передбачає регулярний контроль за прогресом України у відновленні та фінансовими потоками – Кассіс

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

ОСТАННЄ

США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для нарощування експорту зерна

Автовантажоперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

VODA UA випустить лімітовану партію води для реалізації переважно у сегменті HoReCa

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА