Економіка

22:00 05.07.2022

Автовантажоперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

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Автовантажоперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

Обсяг експортно-імпортних вантажних автомобільних перевезень через наземні пункти переходу на західному кордоні України у червні досяг 2,29 млн тонн, що на 17,4% більше, ніж у травні, таку інфографіку продемонстрував міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Згідно з нею, через порти на Дунаї минулого місяця пройшло 1,45 млн тонн вантажу, що на 9% більше, ніж місяцем раніше.

Порівняно з березнем обсяг автомобільних вантажоперевезень через пункти переходу зріс у 2,6 раза, а порти на Дунаї – у 3,7 раза.

Щодо залізничних перевезень вантажів, то, згідно з поданою інфографікою, у червні їх обсяг знизився порівняно з травнем на 2,1% – до 9,43 млн тонн, проте порівняно з березнем він зріс на 13,7%.

У поданих матеріалах зазначається, що у липні-серпні залізничні вантажоперевезення стабілізуються на рівні 9,56 млн тонн на місяць, а через порти на Дунаї – 1,5 млн тонн.

Міністр наголосив, що розвиток логістичних потужностей щодо розширення експортно-імпортних можливостей України є одним із важливих елементів Плану відновлення.

 

 

Теги: #статистика #вантажоперевезення

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