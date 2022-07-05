Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків під час реалізації бізнес-проєктів під час бойових дій, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Для всіх проєктів на початкових фазах потрібні заходи для страхування їхніх ризиків. Не знаю, чи зможуть міжнародні фінансові установи фінансувати якісь проєкти в Україні, якщо вони не матимуть покриття ризиків на початкових етапах через те, що відбуваються бойові дії. Я гадаю, що це більше завдання для влади - бізнес не зможе вирішити цю проблему", - сказав він на конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок.

За його словами, необхідно налагодити співпрацю між "європейськими, американськими, канадськими, австралійськими та іншими партнерами: нам потрібно створити спільну таку колегію або групу, або якесь управління та напрацювати єдиний продукт, що покриває ці ризики".