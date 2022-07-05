Економіка

13:59 05.07.2022

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

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Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Україна з 7 липня розпочинає експорт-імпорт 50 МВт електроенергії у напрямку Словаччини, свідчить інформація на сайті НЕК "Укренерго" у вівторок.

Відповідно до умов оголошених сьогодні добових аукціонів на 7 липня (оголошуються за два дні до початку постачання – ЕР), потужність експорту електроенергії до Румунії, як і імпорту з неї, з цієї дати знижено зі 100МВт до 50 МВт.

Як повідомлялося, 27 червня європейська мережа системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E погодила початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Першим напрямком для постачання стала Румунія. Планувалося, що за результатами румунських аукціонів буде розглянуто питання відкриття напрямків до Словаччини та Угорщини, але загалом на потужності 100 МВт.

Згодом планується її збільшення.

Імпорт-експорт е/е до Румунії на 100 МВт стартував із 30 червня. За тиждень аукціонів надходження від продажу "Укренерго" доступу до перетину сягнули 106 млн грн.

Кількість переможців аукціонів коливається від п'яти до дев'яти учасників.

Теги: #електроенергія #словаччина #укренерго

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