Загальний бюджет фонду швидкого відновлення становить понад $17 млрд – Тимошенко

За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака Офіс президента розробив Fast Recovery план оперативного відновлення соціальної інфраструктури України, повідомив у фейсбуці заступник глави Офісу Кирило Тимошенко.

"Вчора уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано. На нас чекає багато роботи, але ми впевнені, що зможемо втілити всі найкращі світові практики та технологічні рішення для того, аби швидко та сучасно відбудувати наші міста та містечка. А головне - повернути людям житло, лікарні, дитячі садочки та школи, щоб кожен українець якнайшвидше повернувся додому і мав можливість отримувати соціальні послуги", - написав він.

"Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно – прямо зараз. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд", - зазначив Тимошенко.

За його даними, вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів. Серед них необхідно відновити приблизно 400 шкіл, 300 садків, 300 лікарень, а також об'єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання). Всі інші об'єкти – це житлова інфраструктура, переважно багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло.

"Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації нашої держави. Ми вдячні партнерам, які долучаються до цього процесу, але головне, щоб наша країна була зручна для нас та наших дітей. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд. Очевидно, що цифра зросте – оскільки війна продовжується. Звичайно, що відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості. Ми хочемо, щоб в Україні був реалізований найкращий світовий досвід", - написав Тимошенко.

"Основні принципи, на які ми спираємося, – це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження "зелених" технологій, безбарʼєрність, прозорість, а також – максимальне залучення проєктів в економіку України. Все це передбачає створення нових робочих міст, виробництв та локалізації бізнес-проєктів партнерів в Україні", - зазначив також він.