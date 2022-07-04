ЄІБ запропонував новий трастовий фонд ЄС-Україна Gateway для відновлення України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на Конференції з відновлення України в Лугано запропонував розширити допомогу за рахунок створення нового інструменту – нового трастового фонду ЄС-Україна Gateway (GTF).

"Це додатковий інструмент для відновлення критичної інфраструктури. З цим трастовий фонд ЄІБ сподівається надати допомогу в тих напрямах, де це найнеобхідніше", - сказала віцепрезидентка банку Тереза Червінська на конференції в понеділок.

За її словами, вже розроблено механізм, як має функціонувати цей фонд.

"Вважаємо, що він відіграватиме важливу роль... для залучення фінансування, зокрема приватного", - зазначила Червінська.

Вона нагадала, що портфель ЄІБ в Україні становить EUR7 млрд, і від початку війни вже було виділено близько EUR700 млн.

Раніше в понеділок Reuters із посиланням на внутрішній документ ЄІБ повідомив, що банк пропонує використовувати структуру фінансування аналогічну тій, яка використовувалася під час кризи з коронавірусом. Початковий внесок розміром EUR20 млрд надійде від країн-членів ЄС, а також буде бюджет у вигляді кредитів, грантів і гарантій. За оцінками ЄІБ, ці початкові інвестиції дадуть змогу реалізувати найнеобхідніші інфраструктурні проєкти (зокрема мости, водопостачання та водовідведення, електроенергетику) на суму до EUR100 млрд і покриють приблизно половину невідкладних потреб України. ЄІБ контролюватиме ці інвестиції з іншими банками розвитку.

Було наголошено, що ЄС іще має схвалити план, як і держави-члени ЄС, після чого вони вирішуватимуть, чи робити внесок у такий фонд.