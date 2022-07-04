Україна буде вдячна партнерам за пропозиції щодо реструктуризації боргу – прем'єр

Уряд України до вересня цього року не планує порушувати питання про реструктуризацію боргу, проте буде вдячний партнерам, якщо вони вийдуть із такими пропозиціями, повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Lb.ua.

"Треба почати з того, що ми про реструктуризацію зараз не говоримо...Навантаження зі сплати тіла заборгованості та відсотків заборгованості на Україну, як на державу, сьогодні справді помірні. Ми маємо пікову виплату у вересні. До вересня ми дивитимемося на фінансове становище, фінансову ситуацію", – сказав глава уряду.

"Звичайно, будемо вдячні, якщо партнери вийдуть із такими пропозиціями, а серед партнерів уже є дискусія, вони з розумінням до цього ставляться", – додав Шмигаль.

Він констатував, що частина партнерів уже надають не кредити, а гранти для України, що не збільшує суму боргу, а лише підтримує країну щодо виконання своїх зобов'язань.

Загалом прем'єр повідомив про наявність домовленостей про фінансову підтримку України, яка оцінює місячні потреби у фінансуванні бюджету приблизно $5 млрд, на суму майже $29 млрд. Він уточнив, що вже досить значна частина цих коштів надійшла і залишається ще близько $20 млрд.

"Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми виконуватимемо бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це надає можливість сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати досить спокійно", – наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, українські єврооблігації дешевшають уже шість тижнів поспіль, відколи точаться дуже важкі бої з переважаючими російськими силами на Донбасі. Лише минулої п'ятниці в рамках корекції їх котирування зросли в середньому на 1,7%, проте загалом за тиждень вони впали на 8,1%, а за шість тижнів – на третину.

У результаті облігації з погашенням у вересні цього року котируються по 54,4% від номіналу, що через близькість терміну погашення еквівалентно ставці 537,1% річних.

Ціна паперів із погашенням у вересні 2023 року минулого тижня впала на 7,9% - до 33,3% від номіналу, а в результаті ставка підвищилася з 124,3% до 139,1% річних.

Решта єврооблігацій України котирується в діапазоні від 25,7% до 27% від номіналу.