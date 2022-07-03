Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому ще на 8,5%

Українські єврооблігації дешевшають вже шість тижнів поспіль, відтоді як тривають дуже важкі бої з переважаючими російськими силами на Донбасі, лише у п'ятницю в рамках корекції їхнього котирування зросли в середньому на 1,7%, проте загалом за тиждень вони впали на 8,1%.

За інформацією Bloomberg, серед доларових єврооблігацій найбільше впали в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 13,5%, до 54,4% номіналу, проте через близькість терміну погашення ставка за ними підскочила до 537,1% річних проти 336,6% річних тижнем раніше.

Ці облігації не торкнулися навіть корекція наприкінці тижня: у п'ятницю вони подешевшали на 6,2%.

Ціна паперів із погашенням у 2023 році впала на 7,9% - до 33,3% від номіналу, а ставка в результаті піднялася зі 124,3% до 139,1% річних.

Усі інші єврооблігації України котируються в діапазоні від 25,7% до 27% від номіналу, що в середньому на 2,3 процентного пункта (п.п.) нижче ніж тиждень тому.

В результаті ставка з єврооблігацій з погашенням у вересні 2024 року збільшилася до 91,7%, 2025 року – до 66%, 2026 – до 52,4% та 2027 – до 45,5% річних.

Прибутковість "довгих" облігацій із погашенням у 2029 році зросла до 37,8%, у 2032-33 роках - до 33,0-32,1% річних.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 57,4%, у 2030 році – 30,8% річних, що відповідно на 4,7 п.п. та 1,9 п.п. вище показників на кінець позаминулого тижня.

Ціна ВВП-варрантів, яка ще на початку червня була близько максимуму з початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), цей тиждень завершила на рівні 27,5%. Завдяки відскоку в п'ятницю на 7,2% загалом за тиждень вони подешевшали лише на 0,4%.

Загалом за шість останніх тижнів українські єврооблігації впали у ціні на третину, тоді як ВВП-варранти майже на 29%.