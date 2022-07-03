Ціна перетину для експорту електроенергії до Румунії на 4 липня рекордно підвищилася до 17,3 млн грн

Доступну пропускну спроможність міждержавного перетину 100 МВт для експорту електроенергії до Румунії на 4 липня розділили сім компаній за 17,3 млн грн, що стало найвищою ціною за результатами п'яти аукціонів і майже вдвічі перевищило попередню (9,6 млн грн).

Згідно з результатами добового аукціону НЕК "Укренерго", покупцями вкотре стали "Ле Трейдінг Україна" (700 МВт-год), яка вдвічі підвищила заплановані обсяги поставок порівняно з попереднім аукціоном, "ДТЕК "Західенерго" (658 МВт-год), яка також викупила перетин для поставок майже в чотири рази вище, ніж на аукціоні на 3 липня, "Новіші технології 3000" (360 МВт-год), "ЕРУ Трейдинг" (359 МВт-год), що викупила перетин у два рази менше, "Некстрейд" (165 МВт-год), "ДЕ Трейдинг" (153 МВт-год), "Укр Газ Ресурс" (5 МВт-год, на минулому аукціоні 113 МВт-год).

"Енергоатом", який викуповував перетин для експорту 159 МВт-год та 222 МВт-год на попередніх двох аукціонах, знову закінчив аукціон безрезультатно.

Як і державна компанія "Укргідроенерго", яка брала участь в аукціонах, втім жодного разу не викуповувала перетину.

З урахуванням результату аукціону на 4 липня обсяг коштів, виручених від продажу перетину до Румунії за п'ять днів, складе 64,5 млн грн.

Найвищою стала ціна з постачанням на 20:00 – 9,8 тис. грн/МВт-год, що вище за попередній рекорд у 8,29 тис. грн/МВт-год на 18%.

Найнижчою – 4,75 тис. грн/МВт-год, що майже в 3,5 раза вище за найнижчу ціну попередніх аукціонів 1,38 тис. грн/МВт-год.

З Румунії на 4 липня перетин не резервувався.

Перетин у Польщу продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужностей на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" – на 4 липня по 65 МВт щогодини (1560 МВт-год на добу).

Добовий перетин у Молдову на 4 липня знову розділили "Енергоатом", який викупив по 200 МВт на першу годину доби та по 400 МВт на всі інші (всього 9,4 МВт-год на добу) та "Укргідроенерго" – традиційно по 150 МВт щогодини (3600 МВт-год на добу). На попередньому аукціоні "Енергоатом" викуповував по 200 МВт щогодини.

Як повідомлялося, імпорт-експорт е/е до Румунії на 100 МВт стартував із 30 червня. Кількість переможців аукціонів коливається від 5 до 9 учасників.

27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.