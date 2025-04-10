Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Департамент економіки та інвестицій КДМА є позивачем у 152 судових справах про стягнення із замовників будівництва безпідставно збережених грошових коштів пайової участі, станом на 1 березня в судах різних інстанцій на розгляді 106 таких справ для введених у 2020-2022 роках об’єктів на близько 1,59 млрд грн, повідомила його пресслужба.

"Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" від 20.09.2019 № 132-IX, виключивши ст.40 із закону "Про регулювання містобудівної діяльності", не скасував самого інституту пайового внеску, а лише змінив порядок його сплати у 2020 році для об’єктів, будівництво яких розпочато", - наголосила директор департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник у відповіді на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, закон передбачає обов’язок замовника у 2020 році звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва та сплатити пайові кошти до прийняття відповідного об’єкта будівництва в експлуатацію. Зазначається також, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є чинними та продовжують діяти до моменту їхнього цілковитого виконання.

Є відповідні постанови Верховного Суду, які підкреслюють, що передбачений прикінцевими та перехідними положеннями закону № 132-IX порядок пайової участі замовника будівництва законодавець впровадив для тих об’єктів, зведення яких розпочато у попередні роки, однак які станом на 1 січня 2020 року не введено в експлуатацію, а договори про сплату пайової участі між замовниками та органами місцевого самоврядування до 1 січня 2020 року не були укладені; а також щодо об’єктів, будівництво яких розпочате у 2020 році.

У постанові Верховного Суду від 20 липня 2022 року у справі № 910/9548/21 зазначається, що "такі висновки... відповідають загальним принципам рівності та справедливості, є націленими на те, щоб замовник будівництва, який розпочав його до 1 січня 2020 року та добросовісно виконав встановлений законом обов’язок щодо пайової участі, був у однакових ринкових умовах із забудовником, який аналогічно розпочав будівництво у попередні роки до 1 січня 2020 року, але до цієї дати такого обов’язку не виконав, можливо, навіть свідомо затягуючи процес здачі об’єкта будівництва в експлуатацію до 1 січня 2020 року з метою уникнення сплати пайової участі".

За словами Мельник, з метою досудового врегулювання питання сплати пайової участі департамент направляє замовникам будівництва (реконструкції), з якими не вирішені ці питання, вимоги щодо отримання розрахунку та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва. Однак замовники в більшості випадків ці розрахунки не підписують, кошти пайової участі до бюджету не перераховують. Для відновлення порушених прав, забезпечення захисту інтересів територіальної громади міста Києва департамент звертається до Господарського суду міста Києва та районних судів міста Києва з позовними заявами про стягнення із замовників безпідставно збережених коштів пайової участі.

За період з 1 січня 2022 року по 1 березня 2025-го департамент є позивачем у 152 таких судових справах.

"Подані департаментом позови про стягнення безпідставно збережених грошових коштів пайової участі стосуються не лише окремих девелоперів або проєктів (ділянок), а всіх фізичних та юридичних осіб, які були замовниками будівництва (реконструкції) об’єктів у Києві та які не сплатили пайову участь у розвитку інфраструктури до введення об’єктів в експлуатацію", - повідомила Мельник.

Відповідно до судових рішень, що набрали законної сили за цей період, замовниками сплачено/стягнуто у примусовому порядку коштів пайової участі у сумі 36,11 млн грн. Крім того, за 15 об’єктами замовники після подачі департаментом позовних заяв добровільно сплатили кошти пайової участі обсягом 2,3 млн грн.

Станом на 1 березня 2025 року в судах різних інстанцій було на розгляді 106 справ про стягнення із замовників безпідставно збережених коштів пайової участі переважно за об’єктами, введеними в експлуатацію у 2020, 2021 році та на початку 2022 року на загальну суму близько 1,59 млрд грн. Вказані справи знаходяться в процесі розгляду й остаточного рішення за ними суди не ухвалили.

Мельник повідомила, що після проведення претензійної роботи та у разі несплати замовниками пайової участі у розвиток інфраструктури міста за об’єктами, введеними в експлуатацію у 2022 році (близько 30 об’єктів), департамент також планує цього року направити позовні заяви до суду про стягнення із таких замовників безпідставно збережених грошових коштів пайової участі.

Як повідомлялося, у вересні 2019 р. Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання інвестиційної діяльності, що передбачає, зокрема, скасування обов'язкового пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту під час будівництва об'єктів із 2021 року. При цьому в 2020 році діяв перехідний період, під час якого встановлювалась фіксована однакова ставка пайової участі: 4% - для нежитлових будівель та споруд, 2% - для житлових будинків, 0% - для промислових і соціально значущих об'єктів.