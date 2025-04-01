Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

Стратегія розвитку провідного українського виробника кормів для домашніх тварин Kormotech передбачає використання зеленої енергетики, компанія ставить за мету забезпечити до 15% власної генерації до 2027 року, повідомив операційний директор Kormotech Ігор Параняк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша стратегія передбачає кроки до використання зеленої енергетики. На даний момент ми вже на першій фабриці у Литві реалізували проєкт по встановленню сонячної станції, потужністю 630 кВт. На новій фабриці (Кедайняй, Литва) також плануємо встановити сонячні станції на даху фабрики; враховуючи теж доволі велику площу, майже 17 тис. кв. м, це буде велика СЕС. Вона не у рамках цього (з залученням кредитних коштів ЄБРР - ІФ-У) проєкту, ми будемо реалізовувати її окремо, але плануємо, що в цілому до 2027 року матимемо 15% власної генерації електроенергії", - повідомив Параняк.

Як повідомлялось, Kormotech розпочав будівництво нового заводу вологих кормів для тварин у Литві, в який інвестує EUR60 млн, із яких EUR40 млн надано ЄБРР. Планова потужність нового заводу - 40 тис. тонн, буде створено 200 робочих місць. Першу чергу цієї фабрики планують запустити у другому кварталі 2026 року, всі чотири - до кінця 2028 року.

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, що з 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-50 світових виробників харчування для тварин і ТОП-20 найбільш динамічних петфуд-брендів. Kormotech реалізує у 46 країни світу продукцію своїх брендів та власних торгових марок партнерів.

Група компаній Kormotech завершила 2024 рік із $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 р. Сумарно, протягом минулого року група компаній продала 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що в цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року.