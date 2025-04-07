Україна в березні наростила експорт е/е на 131%, імпорт - на 11% – DiXi Group

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Україна у березні наростила експорт електроенергії на 131% – до 76,3 тис. МВт*год, імпорт збільшився на 11% – 272,3 тис. МВт*год, повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group з посиланням на ресурс Energy map.

Згідно з його інформацією, половина експорту електроенергії надійшла до Угорщини – 38,1 тис. МВт*год. Ще 17,8 тис. МВт*год, що склало 23% загального експорту, – до Молдови, 11,1 тис. МВт*год (15%) – до Румунії, 8,4 тис. МВт*год (11%) – до Словаччини, 1 тис. МВт*год (1%) – до Польщі.

При цьому зазначається, що в порівнянні з березнем-2024 експорт впав удвічі – тоді він складав 154,1 тис. МВт*год.

За підрахунками експертів DiXi Group, із 272,3 тис. МВт*год імпорту найбільше надійшло також з Угорщини – 113,8 тис. МВт*год (42%). Ще 52,7 тис. МВт*год (19%) надійшло зі Словаччини, 48,1 тис. МВт*год (18%) – із Польщі, 44,6 тис. МВ*год (16%) – із Румунії, 13,2 тис. МВт*год (5%) – із Молдови.

Порівняно з березнем-2024, коли імпорт складав 168,3 тис. МВт*год, його показники у березні-2025 збільшилися в 1,6 раза.

Збільшення закупівель зафіксовано з майже всіх доступних напрямків (від 4% до 480%), крім Словаччини – обсяг імпорту з цієї країни зменшився на 28%.

Сукупно за березень, обсяг імпорту в майже 4 рази перевищив експорт, зазначає DiXi Group.

Як повідомлялося, Україна у лютому 2025 року порівняно з січнем наростила імпорт електроенергії на 33% – до 244,2 тис. МВт*год та скоротила експорт на 61% – до 33,1 тис. МВт*год.