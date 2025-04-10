Шмигаль закликає Євросоюз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає Європейський Союз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

"Ми готові стати повноправним учасником Єдиного ринку ЄС — і ми закликаємо Європейський Союз прискорити цей процес на всіх рівнях. Необхідно зберегти лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС. Це вже вигідно обом сторонам", - сказав Шмигаль на бізнес-саміті Україна-ЄС в Брюсселі у четвер.

За його словами, 2024 року товарообіг з Євросоюзом перевищив 60 млрд дол, зокрема, тільки Україна імпортувала з ЄС товарів на понад 35 млрд дол.

"Це ще один доказ того, що Україна є не лише надійним партнером, а й великим ринком, що розвивається, який зміцнює Союз. Така глибина економічної інтеграції має бути підкріплена новими угодами — особливо підписанням Угоди про оцінку відповідності промислової продукції та поглибленням стратегічного діалогу щодо сталі", - додав він.