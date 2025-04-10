CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

Господарський суд Києва за позовом ТОВ "Промислово-будівельна група "Ковальська" визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про надання дозволу "дочці" ірландської CRH — CRH Ukraine B.V. - на придбання групи компаній "Дікергофф" в Україні у італійської Buzzi.

Про це йдеться в рішенні по справі 910/13150/24 від 13 лютого, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі, компанія CRH після отримання дозволу АМКУ завершила закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн.

Згідно з матеріалами справи, позовні вимоги пояснюються тим, що спірне рішення АМКУ є незаконним та необґрунтованим внаслідок неповного з’ясування та доведення обставин, які мають значення для справи про концентрації, а також неповного дослідження відповідачем ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей.

Також у рішенні зазначається, що CRH вже порушило взяті на себе зобов'язання. Одним із таких є зобов'язання впродовж 5 років із моменту здійснення заявлених концентрацій призначати на посади генерального та комерційного директорів, членів виконавчих та наглядових органів ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" осіб, які не займають посаду субʼєктах господарювання, повʼязаних відносинами контролю з компанією CRH Ukraine B.V. в Україні. Проте на позачергових загальних зборах ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" 11 жовтня 2024 року членом наглядової ради обрано Маріуша Томаша Богача - члена наглядової ради АТ "Подільський цемент", 100% учасником якого є компанія CRH Ukraine B.V.

Рішення Господарського суду оприлюднено 20 березня, "Інтерфакс-Україна" запросив коментар CRH Ukraine B.V щодо подання на нього апеляції.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року АМКУ дозволив "дочці" ірландської CRH - CRH Ukraine B.V. (м. Роттердам, Нідерланди) придбати акції ПрАТ "Дікергофф цемент Україна", що забезпечить їй перевищення 50% голосів у вищому органі управління придбаного активу, але з умовою виконання низки зобов'язань, зокрема пошуку незалежного інвестора на 25-28% акцій. Очікується, що таким інвестором буде Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), оскільки в грудні 2023 року CRH підписала мандатний лист із ним щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні. АМКУ розглядав заяву CRH про концентрацію з вересня 2023 року.

У червні 2023 року італійський виробник цементу Buzzi, внесений Національним агентством із запобігання корупції до переліку міжнародних спонсорів війни, через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH досягнув угоди про продаж частини свого бізнесу у Східній Європі ірландській групі CRH, включно з українськими активами у вигляді двох цементних заводів: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.).

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні - виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі та найбільшим у Північній Америці та Європі. Має 3200 підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.