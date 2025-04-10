Інтерфакс-Україна

Економіка

11:07 10.04.2025

CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

3 хв читати
CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

Господарський суд Києва за позовом ТОВ "Промислово-будівельна група "Ковальська" визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про надання дозволу "дочці" ірландської CRH — CRH Ukraine B.V. - на придбання групи компаній "Дікергофф" в Україні у італійської Buzzi.

Про це йдеться в рішенні по справі 910/13150/24 від 13 лютого, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі, компанія CRH після отримання дозволу АМКУ  завершила закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн.

Згідно з матеріалами справи, позовні вимоги пояснюються тим, що спірне рішення АМКУ є незаконним та необґрунтованим внаслідок неповного з’ясування та доведення обставин, які мають значення для справи про концентрації, а також неповного дослідження відповідачем ринку готових для використання розчинних бетонних сумішей.

Також у рішенні зазначається, що CRH вже порушило взяті на себе зобов'язання. Одним із таких є зобов'язання впродовж 5 років із моменту здійснення заявлених концентрацій призначати на посади генерального та комерційного директорів, членів виконавчих та наглядових органів ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" осіб, які не займають посаду субʼєктах господарювання, повʼязаних відносинами контролю з компанією CRH Ukraine B.V. в Україні. Проте на позачергових загальних зборах ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" 11 жовтня 2024 року членом наглядової ради обрано Маріуша Томаша Богача - члена наглядової ради АТ "Подільський цемент", 100% учасником якого є компанія CRH Ukraine B.V.

Рішення Господарського суду оприлюднено 20 березня, "Інтерфакс-Україна" запросив коментар CRH Ukraine B.V щодо подання на нього апеляції.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року АМКУ дозволив "дочці" ірландської CRH - CRH Ukraine B.V. (м. Роттердам, Нідерланди) придбати акції ПрАТ "Дікергофф цемент Україна", що забезпечить їй перевищення 50% голосів у вищому органі управління придбаного активу, але з умовою виконання низки зобов'язань, зокрема пошуку незалежного інвестора на 25-28% акцій. Очікується, що таким інвестором буде Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), оскільки в грудні 2023 року CRH підписала мандатний лист із ним щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні. АМКУ розглядав заяву CRH про концентрацію з вересня 2023 року.

У червні 2023 року італійський виробник цементу Buzzi, внесений Національним агентством із запобігання корупції до переліку міжнародних спонсорів війни, через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH досягнув угоди про продаж частини свого бізнесу у Східній Європі ірландській групі CRH, включно з українськими активами у вигляді двох цементних заводів: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.).

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні - виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі та найбільшим у Північній Америці та Європі. Має 3200 підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Теги: #амку #дікергофф #госпсуд #crh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 04.04.2025
АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

20:46 20.03.2025
АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

17:18 21.02.2025
"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

17:38 23.01.2025
АМКУ надав дозвіл "Укрнафті" на концентрацію понад 50% "Альянс Холдинг"

АМКУ надав дозвіл "Укрнафті" на концентрацію понад 50% "Альянс Холдинг"

20:26 23.12.2024
ВАКС узяв під варту колишнього голову господарського суду, обвинуваченого у вимаганні $1 млн хабара

ВАКС узяв під варту колишнього голову господарського суду, обвинуваченого у вимаганні $1 млн хабара

18:50 07.05.2024
Госпсуд закрив справу за позовом компанії Коломойського й Боголюбова про законність націоналізації ПриватБанку

Госпсуд закрив справу за позовом компанії Коломойського й Боголюбова про законність націоналізації ПриватБанку

21:53 23.04.2024
Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

17:35 02.06.2021
Суд закрив провадження за позовом екс-акціонера ПриватБанку Дубілета про визнання недійсною націоналізації банку

Суд закрив провадження за позовом екс-акціонера ПриватБанку Дубілета про визнання недійсною націоналізації банку

14:15 03.02.2021
ПриватБанк оскаржить рішення Госпсуду про припинення кредитних зобов'язань НЗФ перед банком

ПриватБанк оскаржить рішення Госпсуду про припинення кредитних зобов'язань НЗФ перед банком

ВАЖЛИВЕ

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

ОСТАННЄ

Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

Трамп вважає, що Китай хотів би укласти торговельну угоду зі США

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

Другий транш доходів від знерухомлених російських активів на 2,1 млрд євро надійде в Україну, орієнтовно, наприкінці квітня

Трамп розпорядився про паузу на 90 днів для мит щодо країн, які не вживали заходів у відповідь

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини

Банки ознайомили членів Української Ради Зброярів з пільговими умовами кредитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА