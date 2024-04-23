Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією міжнародної групи компаній CRH, яка є найбільшим виробником будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі, повідомила пресслужба Офісу президента у вівторок увечері.

Зазначається, що делегацію очолив головний операційний директор групи Ренді Лейк, до її складу ввійшли також президент CRH у Європі Пітер Баклі та директор CRH у Південній і Східній Європі Гійом Кавальє.

Під час зустрічі Єрмак наголосив, що Україна готова всіляко сприяти інвестиціям з боку таких потужних глобальних гравців і обговорювати всі необхідні питання з іноземним і вітчизняним бізнесом. За його словами, сьогодні важливо розуміти, що точно необхідно змінювати для поліпшення бізнес-клімату. Потрібні сильні інституції, і Україна навіть під час війни продовжує реформи, прямує до повноправного членства в ЄС.

"Зі свого боку – Президента, Офісу, уряду України – готові повністю вас підтримувати. Ми зацікавлені, щоб такі великі інвестори працювали в нашій країні та мали комфортні умови. Дуже важливо, що попри всі обставини, війну ви тут і готові й далі працювати", - сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента також висловив подяку всьому американському народу за підтримку України.

"Ми думаємо не тільки про сьогодення, а й про майбутнє. Надзвичайно важливо, що наші країни були і залишаються разом. Сполучені Штати - це наш найбільший і стратегічний партнер", - зазначив Єрмак.