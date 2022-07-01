"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зріс - до $986 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 27 червня до 1 липня зріс до $985,55 млн з $933,02 млн тижнем раніше.

За інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав $6 млн, що в діапазоні обсягів останніх семи тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким чином, чистий продаж валюти склав $979,55 млн – це третій за величиною обсяг тижневих інтервенцій від початку війни.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни. А раніше, з 21 травня, Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. І крім того знизив удвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном - до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

Ці заходи дозволили у перші два тижні червня знизити обсяги інтервенцій, проте позаминулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни перевищивши $1 млрд.

Водночас завдяки вжитим НБУ заходам курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 із суттєвим зниженням спреда та практично зрівнявся з курсом у банківських обмінниках. Цього тижня він коливався у вузьких межах 35,4-35,5 грн/$1 та 35,9-35,6 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Водночас у червні уряд вдалося суттєво наростити офіційне зовнішнє фінансування, яке перевищило $4 млрд. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і у червні. Зокрема, очікується надходження другого траншу гранту від США орієнтовно на $1,3 млрд та кредиту ЄС на EUR1 млрд.

На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, міжнародні резерви якого у травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

Загалом від початку року до 1 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 854,6 млрд та EUR110,97 млн, а продав $13 млрд 141,67 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема від початку війни купівля валюти склала $1 млрд 197,7 млн та EUR110,97 млн, а продаж $10 млрд 371,47 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.