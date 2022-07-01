Економіка

19:52 01.07.2022

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

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Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Грант Федеративної Республіки Німеччина розміром EUR1 млрд надійшов до державного бюджету України, повідомило Міністерство фінансів України у п'ятницю.

"Грантові кошти було перераховано до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні", – уточнило відомство у пресрелізі.

Згідно з ним, виручені кошти буде спрямовано на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Загалом від початку війни Україна вже отримала від Німеччини EUR1,3 млрд для підтримки фінансово-бюджетної системи, зазначив Мінфін.

Раніше цього тижня Мінфін повідомив про отримання EUR446,8 млн кредиту від Світового банку (СБ) з гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн, гранту США на $1,3 млрд через мультидонорський рахунок СБ і кредиту Японії на суму, еквівалентну близько $500 млн.

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення щодо створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Німеччина стала другою країною, яка скористалася цим інструментом, слідом за Канадою, яка виділила в першій половині червня пільговий кредит 1 млрд канадських доларів (еквівалент $773 млн).

Уряд оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні, й завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона виявилася близька до цієї суми. За словами глави Мінфіну, в липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і в червні. Зокрема, очікується надходження другого траншу гранту від США орієнтовно на $1,3 млрд та кредиту ЄС на EUR1 млрд

Теги: #грант #україна #німеччина

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