Економіка

19:11 01.07.2022

Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

2 хв читати
Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

Місцеві бюджети не використали 10,2 млрд грн освітньої субвенції та утримують ці кошти на своїх рахунках, від початку року ця сума збільшилася на 82%, повідомило Міністерство фінансів.

"Значна частина громад має достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та якісні освітні послуги в умовах, коли немає можливості проводити уроки у приміщеннях шкіл. Сподіваюся, що накопичені ресурси буде раціонально використано на підготовку до нового навчального року, хоч би які виклики він приніс у зв'язку з воєнним станом", – цитує пресслужба Мінфіну заступника міністра Романа Єрмоличева.

Єрмоличев зазначив, що залишки освітньої субвенції не повинні накопичуватися, їх слід ефективно використати на підтримку освіти й економіки країни, коли кошти держбюджету йдуть здебільшого на захист територіальної цілісності та збереження життя і здоров'я її громадян.

За даними Мінфіну, залишки субвенції розподілено так: у 24 обласних бюджетах - 1,98 млрд грн, у зведеному бюджеті Києва - 411,1 млн грн, у 379 бюджетах міських громад - 3,75 млрд грн, у 431 бюджеті селищних громад – 1,97 млрд грн, у 622 бюджетах сільських громад – 2,1 млрд грн.

Відсутні залишки лише в шести місцевих бюджетах: одному міському, трьох селищних та двох сільських громадах.

Як зазначило міністерство, накопичені на 1 січня 2022 року залишки освітньої субвенції, які на той момент становили 4,6 млрд грн, мали піти на закупівлю шкільних автобусів, комп'ютерів і мультимедійного обладнання, підручників (зокрема електронних), оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, гарантування пожежної безпеки, ремонт і закупівлю обладнання для їдалень, підключення шкіл до інтернету, зокрема в селах, будівництво нових туалетних приміщень та інші потреби.

 

Теги: #освіта #держбюджет #субвенції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 24.06.2022
Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

11:11 23.06.2022
МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

15:32 17.06.2022
Випускники шкіл отримають документи про освіту до 1 липня

Випускники шкіл отримають документи про освіту до 1 липня

13:18 17.06.2022
Учительку української мови з Житомира судитимуть за заперечення російської агресії

Учительку української мови з Житомира судитимуть за заперечення російської агресії

21:42 15.06.2022
Більшість співробітників сфери освіти Бердянська відмовилися від співпраці з окупантами

Більшість співробітників сфери освіти Бердянська відмовилися від співпраці з окупантами

14:24 14.06.2022
Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах - в. о. директора УЦОЯО

Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах - в. о. директора УЦОЯО

18:19 02.06.2022
Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій - Міносвіти

Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо визнання українських освітніх кваліфікацій - Міносвіти

22:03 01.06.2022
Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 113,4 млрд грн

Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 113,4 млрд грн

22:03 01.06.2022
Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 113,4 млрд грн

Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 113,4 млрд грн

11:35 27.05.2022
Уряд і "Нафтогаз" утримуватимуть тарифи для населення за рахунок спецфонду держбюджету з наповненням донорами – Вітренко

Уряд і "Нафтогаз" утримуватимуть тарифи для населення за рахунок спецфонду держбюджету з наповненням донорами – Вітренко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

ОСТАННЄ

Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Єврокомісія скасовує мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців

Рада дозволила роботодавцям звільняти працівників через неможливість забезпечити умови праці

Купівля землі до війни була вигіднішою за оренду, після вторгнення РФ однозначної відповіді немає – експерт KSE

Лазебна запропонувала депутатам ЄП дозволити переміщеним до ЄС українцям та українському бізнесу сплачувати податки в Україні

Функціонування ринку сільгоспземель відкрило в Україні можливість інтенсивного розвитку агросектору - експерт KSE

Україна має достатньо е/е для експорту, готова його нарощувати протягом найближчих кількох місяців – голова енергокомітету Ради

Україна отримала кредит Світового банку EUR446,8 млн із гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн

"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА