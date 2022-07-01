Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн
Місцеві бюджети не використали 10,2 млрд грн освітньої субвенції та утримують ці кошти на своїх рахунках, від початку року ця сума збільшилася на 82%, повідомило Міністерство фінансів.
"Значна частина громад має достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та якісні освітні послуги в умовах, коли немає можливості проводити уроки у приміщеннях шкіл. Сподіваюся, що накопичені ресурси буде раціонально використано на підготовку до нового навчального року, хоч би які виклики він приніс у зв'язку з воєнним станом", – цитує пресслужба Мінфіну заступника міністра Романа Єрмоличева.
Єрмоличев зазначив, що залишки освітньої субвенції не повинні накопичуватися, їх слід ефективно використати на підтримку освіти й економіки країни, коли кошти держбюджету йдуть здебільшого на захист територіальної цілісності та збереження життя і здоров'я її громадян.
За даними Мінфіну, залишки субвенції розподілено так: у 24 обласних бюджетах - 1,98 млрд грн, у зведеному бюджеті Києва - 411,1 млн грн, у 379 бюджетах міських громад - 3,75 млрд грн, у 431 бюджеті селищних громад – 1,97 млрд грн, у 622 бюджетах сільських громад – 2,1 млрд грн.
Відсутні залишки лише в шести місцевих бюджетах: одному міському, трьох селищних та двох сільських громадах.
Як зазначило міністерство, накопичені на 1 січня 2022 року залишки освітньої субвенції, які на той момент становили 4,6 млрд грн, мали піти на закупівлю шкільних автобусів, комп'ютерів і мультимедійного обладнання, підручників (зокрема електронних), оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, гарантування пожежної безпеки, ремонт і закупівлю обладнання для їдалень, підключення шкіл до інтернету, зокрема в селах, будівництво нових туалетних приміщень та інші потреби.