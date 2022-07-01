Економіка

15:23 01.07.2022

Єврокомісія скасовує мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців

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Єврокомісія скасовує мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців

Європейська Комісія ухвалила рішення, що дозволяє державам-членам тимчасово скасовувати мита та ПДВ на ввезення з третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого життєво важливого обладнання, призначеного для українців, які постраждали від війни.

"Війна проти України завдала невимовних страждань, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям і в ЄС, і в їхній рідній країні, полегшивши доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", - сказав комісар з економіки Паоло Джентілоні, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії у п'ятницю.

Цей захід, запитаний державами-членами, застосовуватиметься заднім числом з 24 лютого 2022 року і діятиме до 31 грудня 2022 року.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, що їх ввозять державні організації (державні органи та органи публічного права, зокрема лікарні, урядові організації, регіональні уряди, комуни/міста тощо), благодійні чи філантропічні організації, затверджені компетентними органами держав-членів.

За оцінками, внаслідок неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну понад 14 млн осіб, або 30% населення України було переміщено. Понад 6,2 млн українців вирушили до ЄС і майже 8 млн були змушені виїхати зі своїх осель, але залишилися в Україні.

Теги: #єврокомісія #мита

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