План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції – секретар Нацради

План відновлення України від наслідків війни, який буде представлено 4 липня на конференції в Лугано (Швейцарія), передбачає розбудову нових систем управління для подальшої євроінтеграції країни, повідомив секретар Національної Ради з відновлення країни Данило Гетьманцев.

"У документі враховано не лише необхідні заходи із відновлення країни, а й фактично побудова нових систем управління та прийняття рішень з урахуванням статусу України як кандидата у члени Євросоюзу", – написав він у четвер у телеграм-каналі за підсумками третіх зборів Консультативної ради Нацради.

Гетьманцев зазначив, що на цих зборах було обговорено фінальну версію проєкту Плану відновлення, і після врахування деяких зауважень до конференції в Лугано будуть проведені консультації щодо механізмів забезпечення прозорості фінансування плану та контролю за використанням коштів з боку партнерів.

"Далі фіналізуємо План та готуємось його презентувати у Лугано, де вже 4 липня відбудеться велика презентація Плану відновлення України від наслідків війни", – написав секретар Нацради.

Раніше кілька джерел повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що у Плані відновлення може бути запропоновано модель суттєвого скорочення кількості міністерств та чисельності бюджетників в Україні. За словами одного зі співрозмовників агентства, обговорювалася можливість залишити лише 12 міністерств із 20.