Економіка

17:33 29.06.2022

"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

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"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

Оператор системи розподілу електроенергії АТ "Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами області після захоплення окремих об'єктів російськими окупаційними військами за підтримки колаборантів.

"Починаючи з 27 червня 2022 року "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області. Окупаційні органи чинять тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше", - йдеться у заяві підприємства на його сайті.

Як пояснили в компанії, 27 червня цього року представниками "Херсонської військово-цивільної адміністрації" за підтримки представників ФСБ РФ та участі начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж самого товариства були захоплені його окремі об’єкти, які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області.

При цьому у компанії зазначили, що під час захоплення підприємства окупантами було представлено так званого нового керівника підприємства Ю. Жахановича, який не має жодного стосунку до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго".

"Єдиним законним керівником товариства є голова правління Ігор Сафронов", - наголосили у "Херсонобленерго".

Там повідомили, що його керівництво звернулось до правоохоронних органів із заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у спробі захоплення товариства.

Водночас у компанії наголосили, що на сьогодні постачання електричної енергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, винятково українськими постачальниками.

"Оплата за поставлену продукцію проводиться лише в національній валюті України гривні. Всі інші можливі розрахунки - це шахрайство", - акцентували в "Херсонобленерго".

Теги: #контроль #окупація #херсонобленерго

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