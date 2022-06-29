Біткойн торгується близько $20 тис., експерти не виключають його подальшого падіння

Біткойн торгується близько позначки $20 тис. у середу, й аналітики не виключають подальшого падіння курсу криптовалюти.

За даними CoinDesk, за останні 24 години біткойн подешевшав на 4,6%, його вартість на 14:40 кск становила $20059,44. Від початку поточного року криптовалюта втратила у ціні майже 57%.

Курс біткойна впав до $17560 18 червня, після чого повернувся до позначки $20 тис. і стабільно торгувався біля неї. Багато експертів вважають, що ринок готовий до відновлення, проте криптовалютний сектор залишається під тиском у зв'язку з тим, що світові центробанки посилюють грошово-кредитну політику, знижуючи доступність ліквідності у фінансовій системі, зазначає агентство Bloomberg. Крім того, довіра інвесторів до криптовалют знизилася останнім часом у зв'язку з проблемами низки великих представників сектору.

"Більшість технічних індикаторів показує ймовірність вищу за середню, що біткойн обвалиться перш, ніж досягне свого дна. Курс біткойна може впасти до $12500-13000, що, на мою думку, стане чудовим плацдармом для відкриття інвесторами "довгих" позицій у криптовалюті", - зазначає аналітик Fundstrat Марк Ньютон.