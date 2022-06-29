Дебютний аукціон з експорту е/е до Європи доводить можливості України заробляти на цьому мільярди гривень – голова "Укренерго"

Середня ціна доступу до міждержавного перетину для експорту 100 МВт електроенергії до Румунії на 30 червня 4200 грн/МВт-год стала рекордною, а сам аукціон з його викупу, проведений уперше після відкриття Європою експорту, доводить можливість України заробляти на цьому мільярди гривень, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Перший аукціон на доступ до міждержавного перетину після синхронізації української та європейської енергосистем – і рекордні 4200 грн за МВт-годину доступу. Лише за один перший день державна компанія "Укренерго" заробила 10 млн грн", – написав Кудрицький у своєму фейсбуці у ніч із вівторка на середу.

Він припустив, що у разі збільшення пропускної спроможності експорту до 1000 МВт та проведення аукціонів з викупу доступу до міждержавних перетинів на такому ж рівні держава могла б заробляти до 100 млн на день або 36 млрд грн на рік. Відповідно, 2000 МВт може принести державі приблизно 72 млрд грн на рік, зазначив голова "Укренерго".

"Ось це і є ціна європейських правил і прозорості та конкурентності аукціонної процедури на противагу традиційному бажанню "порулити", яке здатне помножити 72 млрд грн на нуль. І саме тому "Укренерго" завжди активно сповідуватиме і захищатиме ці принципи – відступ від них дуже дорого обійдеться державі", – наголосив він.

Як повідомлялося, 30 червня стартує комерційний експорт перших 100 МВт електроенергії до Європи після синхронізації української та європейської енергосистем, погоджений ENTSO-E 27 червня. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім будуть відкриті напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту поки що становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.

28 червня відбувся перший аукціон з доступу до перетину для експорту до Румунії, в якому брали участь одразу вісім компаній, доступ отримали п'ять. У результаті конкуренції ціна перетину склала від 1,471 тис. грн/МВт-год (з постачанням на 3:00) до 6,05 тис. грн/МВт-год (з постачанням на 23:00).

ENTSO-E погодила перші квоти на комерційний експорт на додаток до обсягів у напрямках Польщі та Молдови, які "Укренерго" після перерви, пов'язаної з процесом синхронізації, відкрила у березні та травні відповідно.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українська енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту, у майбутньому після здійснення додаткових технічних заходів це може бути 4000-5000 МВт.