Макрон стурбований спекуляціями на ринках енергоносіїв із використанням геополітичного контексту

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що, користуючись геополітичною кризою навколо України, низка виробників нафти і газу отримують надприбутки, і така ситуація потребує нормалізації.

"Тому що через цю кризу світові ринки просто злетіли. Чи є виправдання в реальному виробництві тому, щоб ціни так підскочили? Ні", - заявив Макрон у вівторок на пресконференції після завершення саміту G7 у ФРН.

"На сьогодні є деякі виробники та багато спекулянтів, які роблять великі гроші на геополітичному контексті. Чи може так продовжуватися? Ні", - вважає французький президент.

"Перед нами світовий ринок, який терпить те, що наші системи та ринки розрегульовані через війну, що є люди, які спекулюють на війні, і у нас на сьогодні є люди, які роблять на війні великі гроші. Таких називають "ті, хто наживається на війні", - продовжив Макрон.

За його словами, він не розуміє, як можна довго погоджуватися з тим, що гроші платників податків йдуть на те, щоб полегшити життя сімей під час конфлікту, тоді як поряд існують люди, які збагачуються за рахунок цієї ситуації.

"Це необхідно врегулювати скоординовано між країнами з розвиненими економіками", - вважає президент Франції.

Інакше, вважає він, це створить політичну проблему, коли неможливо пояснити виборцям нормальними словами, чому так складається стан справ.