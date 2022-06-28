Економіка

19:51 28.06.2022

Перетин для експорту е/е до Румунії у перший дня після його відкриття викупили п’ять компаній, кошти від продажу перевищили 9 млн грн

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Перетин для експорту е/е до Румунії у перший дня після його відкриття викупили п’ять компаній, кошти від продажу перевищили 9 млн грн

Доступну пропускну спроможність міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії на 30 червня, у перший день його відкриття після погодження ENTSO-E, викупили 5 компаній.

Згідно з результатами добового аукціону НЕК "Укренерго", покупцями стали "ДТЕК "Західенерго", "Артлекс Енерджі", "ЕРУ Трейдінг", "Ле Трейдінг Україна", "Некстрейд".

"ДТЕК Західенерго" загалом за добу планує постачати найбільше – 1088 МВт-год, за ним іде "Ле Трейдінг Україна" – 709 МВт-год, на третьому місці "ЕРУ Трейдінг" – 270 МВт-год, далі – "Некстрейд" із заявкою на 234 МВт-год та "Артлекс Енерджі" з 90 МВт-год.

Ще в аукціоні брали участь ПрАТ "Укргідроенерго", "Смарт Грід Україна" та "Нью Стрім Енерджі".

Кошти, які компанії мають сплатити за перетин на 30 червня, становлять загалом майже 9,2 млн грн.

Найдорожчим перетин виявився з постачанням на 23.00 – 6,05 тис. грн/МВ-год, найдешевшим – 1,471 тис. грн/МВт-год – з постачанням на 3.00.

Як повідомлялося, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць Укренерго очікує на збільшення експорту.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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