Економіка

12:02 28.06.2022

Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

2 хв читати
Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

Рішення Європейської ради, що зобов'язує країни ЄС заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада, дозволяє європейським країнам зберігати стратегічні запаси газу в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", – написав Галущенко на своїй фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

Глава міністерства наголосив, що, відповідно до цього рішення, країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства, оскільки не всі мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення і промисловість енергоресурсом.

"Україна як головуючий у 2022 році учасник Енергоспівтовариства готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі, і ми їх пропонуємо для зберігання запасів газу європейських країн", – запевнив міністр.

Водночас він зазначив, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі.

Як повідомлялося, 24 червня Європарламент затвердив новий регламент, який встановив, що обов'язковий мінімальний рівень газу у сховищах має бути забезпечений на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Також держави-члени ЄС та оператори мають прагнути до 85%, у подальші роки метою буде 90%. 27 червня цей регламент затвердила Європейська рада.

Раніше міністр енергетики заявляв, що Україна готова надавати іноземним замовникам 50% (15 млрд. куб. м) потужностей своїх підземних сховищ газу (ПСГ) для створення запасів на найближчу зиму.

Теги: #газ #єс #міненерго #галущенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 27.06.2022
ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

14:39 27.06.2022
США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

14:15 27.06.2022
Понад 10 держав ЄС повністю або частково залишилися без російського газу – представник Єврокомісії

Понад 10 держав ЄС повністю або частково залишилися без російського газу – представник Єврокомісії

12:43 27.06.2022
Від ЄС не звучить жодних погроз, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити - Ченцов

Від ЄС не звучить жодних погроз, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити - Ченцов

06:48 25.06.2022
Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

06:45 25.06.2022
Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

20:38 24.06.2022
Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

19:08 24.06.2022
Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

17:11 24.06.2022
ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

15:35 24.06.2022
Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

ОСТАННЄ

Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

Відновлено роботу 227 із 320 українських ТРЦ - УРТЦ

Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

PayPal продовжив для українців термін переказів без комісії до кінця вересня

Українські девелопери очікують відновлення попиту на житло восени та зростання цін на 10-15% до кінця року

Запаси у ПСГ Європи перевалили за 55%, заявка "Газпрому" на транзит Україною - 42,1 млн куб. м

Внутрішні ціни на зернові в Україні досягли мінімальних показників за місяць - "Украгроконсалт"

Airbus створить дослідницький центр у китайському місті Сучжоу

Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською Радою рівня заповнення ПСГ на 80%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА