ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

ЄС надасть 9 млрд євро допомоги Україні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довгий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - сказав Моравецький, йдеться у повідомленні на сторінці канцелярії польського прем'єра у твіттері у п'ятницю.