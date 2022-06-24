Економіка

15:52 24.06.2022

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

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Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

Машинобудівна компанія Corum Group ("ДТЕК Енерго") виготовить 28 транспортних візків TT900 на замовлення "ДТЕК Павлоградвугілля", повідомляє пресслужба Corum у Facebook у п'ятницю.

Візки виготовляються на майданчиках у Дніпропетровській області, куди було частково переміщено виробництво в рамках релокації.

Чотири візки вже доставлено на шахту, ще 24 будуть відвантажені у червні-липні, йдеться у повідомленні.

Візки призначені для перевезення секцій механізованих кріплень гірничими виробками та промисловими майданчиками вугільних шахт та копалень, зокрема, при запуску нових рядів на шахтах.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні, входить до складу енергетичної компанії ДТЕК Енерго – операційної компанії, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, в рамках релокації Дружківського машзаводу (Донецька обл.), що входять до Corum, і заводу "Світло шахтаря" (Харків) створено виробничі майданчики у Дніпропетровській, Волинській та Хмельницькій областях.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

 

Теги: #дтек #corum_group

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