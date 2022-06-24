Економіка

15:35 24.06.2022

Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

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Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

Україна та Хорватія домовилася про співпрацю з диверсифікації постачання пального, повідомила пресслужба Міністерства енергетики у п'ятницю.

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального – запорука незалежності країни та гарантія отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. У нас є підтримка у цьому питанні з боку наших хорватських колег", - повідомив заступник глави Міненерго Микола Колісник.

Сторони також обговорили можливість транзиту газу з хорватського СПГ-термінала, питання зміцнення енергетичної безпеки, співробітництво щодо забезпечення належного функціонування українського енергетичного сектора в умовах війни.

У рамках візиту українська делегація провела зустрічі з держсекретарем міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою Industrija Nafte (INA) Сандором Фасімоном.

Як повідомлялося, Україна у червні 2022 року планує збільшити імпорт автобензину та дизпального у 1,6 раза порівняно з травнем – до 600 тис. тонн.

Теги: #паливо #хорватія #міненерго

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