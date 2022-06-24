Економіка

14:52 24.06.2022

Берлін закликає замислитися про постійні альтернативні маршрути вивезення українського зерна

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Берлін закликає замислитися про постійні альтернативні маршрути вивезення українського зерна

Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір закликав подумати про створення не тимчасових, а постійних альтернативних маршрутів із вивезення зерна з української території, передає у п'ятницю агентство ЕФЕ.

"Чорне море у довгостроковій перспективі не можна буде розглядати як безпечний маршрут для України, навіть після завершення бойових дій", - припустив міністр на пресконференції. Тому, за словами міністра, "потрібно шукати один чи кілька постійних альтернативних маршрутів".

ЕФЕ зазначає, що Оздемір скептично оцінює шанси на успіх переговорів із РФ щодо вивезення зерна з українських портів.

Теги: #зерно #україна #німеччина

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