Гетманцев заперечує можливість запровадження додаткового імпортного мита в 10%

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечує можливість запровадження додаткового імпортного мита у 10% на товари некритичного імпорту, водночас скасування переліку критичного імпорту послуг ще дискутується, сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Під час нарад Мінекономіки навіть підтримало пропозицію НБУ стосовно 10%-го мита на всі товари, крім критичного імпорту, але потім ця пропозиція не була підтримана під час дискусії прем'єр-міністром. Отже, ми не підтримуватимемо пропозицію 10%-го мита на товари некритичного імпорту", – зазначив голова комітету.

За його словами, Україна готова відмовитись від переліку товарів критичного імпорту.

"Це валютне обмеження буде скасовано. Валютні розрахунки будуть дозволені за всіма товарами, а курс згодом стане плаваючим", – сказав Данило Гетманцев.

Питання скасування переліку критичного імпорту послуг ще обговорюється, додав парламентарій.

"Послуги ми ще дискутуємо", - сказав він.